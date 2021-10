L'expert-comptable au cœur des flux : MyCompanyFiles en action avec son écosystème

MyCompanyFiles l'a bien compris : travailler en synergie est une clé indispensable pour le succès des cabinets. Cet acteur du marché depuis plus de 7 ans a constitué un écosystème de partenaires, non exclusif, car toujours ouvert pour le bien des cabinets. Chaque partenaire représente un atout essentiel et une occasion précieuse pour progresser, apprendre et aller encore plus loin pour le cabinet.

L'enjeu majeur : permettre à l'expert-comptable de rester au cœur des flux de données, en interconnectant les solutions entre elles pour décloisonner.

Après avoir travaillé d'arrache-pied pour que les connexions existent effectivement, l'entreprise versaillaise met un point d'honneur à organiser ou participer à de nombreux événements dans lesquels se recoupent les compétences des uns et des autres, et où les interconnexions sont expliquées avec leurs valeurs ajoutées.

Voici quelques-uns des événements organisés en 2019 :

Webinaire MyCompanyFiles, RECEIPT BANK et IBIZA, le 4 juin

En associant 3 solutions, les cabinets fluidifient la collecte des éléments clients, le traitement des factures achats, et mettent à disposition de leurs clients le résultat de leur production

MyCompanyFiles permet notamment la collecte et la livraison des éléments clients, Receipt Bank automatise la saisie des factures d'achats, Ibiza est une plateforme de production collaborative full web, avec des briques comptable, fiscale, sociale.

Webinaire MyCompanyFiles, MEG le 11 juin

Ce webinaire a permis de comprendre l'intérêt d'associer les solutions MEG de RCA et la solution extranet/appli smartphone de MyCompanyFiles. Le parcours utilisateur des clients du cabinet est facilité tout en apportant plus de valeur.

RCA : éditeur de logiciels pour experts comptable spécialisé dans les missions de conseil en gestion.

Mon Expert en Gestion (MEG), offre quant à lui la possibilité aux cabinets de mettre à disposition de leurs clients des logiciels de gestion de leur quotidien comme la facturation, la caisse, les notes de frais, le traitement des flux bancaires, l'approvisionnement des factures d'achats et bientôt les éléments variables de paye.

Speed Meeting Paris le 12 juin

11 partenaires innovants et très actifs auprès des experts-comptables ont organisé un speed meeting dans un beau cadre parisien, autour du thème « Venez nous rencontrer ». L'idée est la suivante : toutes les 5 minutes, vous passez d'un partenaire à un autre en suivant un parcours. Ainsi, en 1 heure, vous aurez eu un (très) rapide aperçu de la façon dont ils peuvent vous accompagner. D'autres dates à venir : Lyon le 18 septembre, Marseille le 19 septembre, Lille le 8 novembre

Webinaire AGIRIS le 10 juillet

Venez découvrir les interconnexions entre Agiris (éditeur de logiciels qui accompagne l'évolution de la Profession Comptable) et MyCompanyFiles. En l'espace d'une heure, vous découvrirez les bienfaits d'une utilisation commune d'AGIRIS et de MyCompanyFiles. Automatisation, fluidité, atouts marketing, performance et bien d'autres aspects seront exposés.

Ces 2 partenaires vous accueillent aussi via les ordres régionaux à Marseille le 20 juin, puis à Dijon et Besançon.

Webinaire JE SIGNE EXPERT le 15 octobre

Venez découvrir la facilité d'utilisation des outils Jesignexpert.fr au travers de la plateforme MyCompanyFiles. Signez et faites signer tous vos documents directement dans la plateforme d'échange avec votre client

JeSignExpert.com : approuvez, signez et scellez les documents en ligne.

- Rendez vos documents intègres

- Simplifiez vos échanges et réduisez vos délais

- Evitez les litiges clients

- Réduisez vos couts de traitement

- Valorisez l'image de votre cabinet