L'ex PwC pour les entrepreneurs PKF Arsilon en pleine croissance

Ces évolutions sont le reflet des ambitions de croissance de PKF Arsilon, décuplées depuis sa récente prise d'indépendance vis-à-vis de PwC France.

9 Associés nommés à Amiens, Cognac, Lille, Nice, Paris, Quimper et Saint-Quentin

A la suite du dévoilement de sa nouvelle marque, PKF Arsilon annonce la cooptation de 9 associés, venant renforcer son maillage territorial en Bretagne, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, PACA et dans les Hauts-de-France.

« Ces nominations sont une véritable fierté pour PKF Arsilon, d'autant que c'est la première fois dans l'histoire de notre organisation que nous cooptons autant de nouveaux associés », déclare Laurent Gravier, son président.

Avec la nomination de ces neuf associés, en plus de l'expertise comptable, l'audit et du commissariat aux comptes, les expertises de PKF Arsilon se verront renforcées en gestion patrimoniale, fiscalité et conseil aux associations et fondations.

Le bureau parisien de PKF Arsilon accueille Francis Chartier en tant qu'associé en charge du pilotage national de l'offre associations et fondations qui représentera le cabinet au sein de la commission associations et fondations de la CNCC.

Le cabinet Hapeaz rejoint PKF Arsilon à Nice

En parallèle de ces nominations, PKF Arsilon a récemment conclu une opération de croissance externe avec un cabinet du sud-est de la France, Hapeaz, rattaché au bureau de Nice. Déjà présentes à Nice, Cannes, Grasse et Sofia-Antipolis, les équipes d'Hapeaz accompagnent les clients sur l'audit, l'expertise comptable et le social. Deux intégrations similaires sont en discussion dans la région Sud.

« Ces rapprochements stratégiques se font au profit d'une proximité décuplée avec les dirigeants et d'une expertise métiers renforcée », poursuit Laurent Gravier.

« Avec l'annonce des nominations d'associés, les croissances externes sont le reflet de notre confiance en l'avenir et de nos fortes ambitions de développement », conclut-il.