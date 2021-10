L'ex-palais de justice de Nantes devient un hôtel de luxe

L'hôtel international 4 étoiles de la chaîne Radisson Blu, arbore toujours à son fronton néoclassique l'inscription "Palais de justice", en mémoire du bâtiment construit en 1851 par le Conseil général et désaffecté depuis juin 2000. Au-dessus des colonnades, l'imposante statue de "La justice protégeant l'innocence" est toujours là mais dès l'entrée, qui a nécessité une percée dans l'antique escalier de granit pour y pénétrer de plain-pied, l'austérité du tribunal a laissé la place à un groom stylé qui accueille derrière un comptoir design les visiteurs. Fini les robustes bancs de l'imposante salle des pas perdus où victimes, inculpés et témoins ont attendu, un siècle et demi durant, que vienne leur tour de témoigner ou comparaître. Désormais, à la place, des fauteuils gris foncés, fuchsia ou rouge vifs, posés sur des tapis, égayent le hall d'accueil de l'hôtel rendu lumineux grâce à une immense verrière. Seul le sol, un dallage de marbre en damier noir et blanc, est conservé, et les colonnes de marbres sont juste bien plus blanches qu'il y a 12 ans. "Je ne vends pas un palais de justice, je vends un hôtel. Ce n'est pas la réhabilitation d'un palais de justice, c'est un lieu de vie, je veux que des gens y soient heureux", explique, enthousiaste, le directeur du nouvel hôtel Cyril Casabo. Si l'ambiance a radicalement changé après 27 mois de travaux, autour du directeur, dans le hall, des inscriptions incongrues dans l'ambiance musicale feutrée attirent encore l'œil : "Entrée des témoins", "Entrée des magistrats", "Cabinet de M. Le Président", "Salle d'Assises"...



"L'Assise"



Cette salle d'audience où l'on jugeait les crimes a conservé de sa superbe et son statut à part. Elle s'appelle "L'Assise"... mais terminé ici les procès et plaidoiries, elle accueille maintenant sur 200 m2 les convives de la salle du restaurant haut de gamme de l'établissement. Les petits anges blancs tenant les tables de la loi y surveillent toujours les portes par où arrivaient la cour d'un côté, les accusés de l'autre. Mais désormais ces portes donnent sur les cuisines. Et l'estrade où siégeait auparavant le président de la cour accueille... la cave à vin du restaurant. Pour casser la solennité du lieu, repeint en blanc, des baies vitrées ouvrent sur des cours intérieures latérales créées de toute pièce. L'espace est éclairé par une lumière chaude, sur un mobilier assorti à celui du hall d'entrée. Dès la tombée du jour, des manuscrits de Jules Verne sont projetés au plafond. Dans cette ambiance feutrée rien ne vient rappeler les innombrables procès criminels qu'ont abrités ces murs. Rien non plus ne vient remémorer aux visiteurs que le lieu a été le théâtre de l'une des plus célèbres prises d'otage en France, le 19 décembre 1985. Ici pendant 34 heures suivies en direct par les médias de l'époque, Georges Courtois, qui comparaissait pour un hold-up, avait retenu en otage à l'aide de deux complices les dizaines d'occupants de la salle d'assises: jurés, magistrats, avocats, témoins, journalistes, étudiants en droit, avant de prendre la fuite, sans faire de victime. Aujourd'hui le lieu a complètement changé de vie et les murmures des avocats ont laissé la place sur 11 000 m2 aux chuchotements d'une clientèle haut de gamme à laquelle sont proposées 142 chambres de différentes catégories, couleur chocolat et blanc crème, pour un prix s'étalant de 140 à 390 euros la nuit. Une nouvelle vie assurée pour 80 ans, durée du bail conclu entre les investisseurs et le conseil général, qui reste propriétaire de l'édifice, en échange duquel les investisseurs ont dû payer la facture des travaux, estimée à plus de 30 millions d'euros.

© Adam Bishop via Wikipedia