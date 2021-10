L'Europe renforce ses gendarmes financiers

L'Autorité européenne des Marchés financiers (ESMA) pourrait ainsi exercer un contrôle direct sur les indices de référence critiques, comme l'Euribor, autoriser et surveiller certains fonds d'investissement dotés d'un label européen. Elle coordonnera également les enquêtes nationales en cas d'abus de marché.

La Commission et le Parlement défendaient une prise de décisions « plus indépendantes vis-à-vis des intérêts nationaux ». Le projet initial de la Commission prévoyait par ailleurs de faire en partie financer les régulateurs par une contribution des usagers de marché. Cette piste a été écartée face aux réticences du Parlement et au net refus des Etats.