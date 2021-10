L'Europe et Initiative France soutiennent les entrepreneurs français

Les deux partenaires renforcent ainsi leur collaboration en faveur d’entrepreneurs remarquables engagés dans une approche économique responsable et créatrice d’emplois. Ce financement bénéficie d’une garantie émise au titre de l’instrument européen de micro-financement Progress” créé et financée par l’Union européenne et dont le FEI assure la gestion.

« Le soutien aux Très petites entreprises et aux PME est une priorité d’action pour le Groupe BEI. C’est pourquoi, nous sommes très heureux de signer cette convention avec Initiative France qui est un modèle de microcrédit efficace pour soutenir la création d’entreprise en France. Ce partenariat avec le soutien de Progress Microfinance met en lumière notre engagement commun au service des entrepreneurs. En agissant ainsi, nous créons avec eux une dynamique économique vertueuse » déclare Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la Banque européenne d’investissement.



Le FEI s’engage aux côtés d’Initiative France



Convaincu en effet du rôle clef joué par les entreprises dans la relance de la croissance et de l’emploi en France, le Groupe BEI a renforcé son action en faveur des TPE et des PME : 1,34 milliard d’euros a été consacré à leur soutien et à leur développement en 2013. Un financement qui lui-même a engendré 5,6 milliards d’investissements nouveaux en France grâce à l’effet de levier. Ainsi, aux termes de cet accord, le Fonds européen d’investissement s’engage à garantir à hauteur de 75 % les prêts d’honneur Initiative Remarquable délivrés par Initiative France. L’accord concerne un volume prévisionnel de financement de 7,5 M€, soit 400 à 500 prêts Initiative Remarquable allant de 5 à 25 000 euros, pour les deux prochaines années.

« Cet engagement du Fonds européen d’investissement pour notre prêt d’honneur Initiative Remarquable témoigne d’une reconnaissance au niveau européen de notre modèle. Initiative France qui est aujourd’hui le premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des TPE en France avec 37 000 emplois créés par an, est aussi un acteur clé du combat contre le chômage puisque les deux tiers de nos 16 000 entrepreneurs financés par an sont demandeurs d’emplois. Ce financement démontre par ailleurs qu’il existe en France un entrepreneuriat porteur de valeurs » poursuit Louis Schweitzer, président d’Initiative France.

Rappelons que le modèle d’intervention historique d’Initiative France se fonde sur deux idées complémentaires : le prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties personnelle, et l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Les porteurs de projet souhaitant accéder à des microcrédits dans le cadre de Progress Microfinance peuvent contacter Initiative France directement.



L’épargne salariale, une nouvelle ressource au service de l’emploi



Reconnue entreprise solidaire depuis 2013, Initiative France accède pour la première fois de son histoire à l’épargne solidaire proposée aux salariés depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie (LME). Cette nouvelle ressource visera à financer le nouveau dispositif Initiative Remarquable, permettant ainsi aux salariés des grandes entreprises françaises de participer à la création des emplois de demain et au développement d’une économie durable.

D’ores et déjà, trois gestionnaires de fonds d’épargne salariale - Amundi, BNP Asset Management et CM-CIC Asset Management – ainsi que la Caisse des Dépôts ont fait confiance à Initiative France en le dotant d’une enveloppe globale de 4,4 M€.





Un dispositif unique pour un entrepreneuriat responsable



Le prêt d’honneur Initiative Remarquable de 5 à 25 000 euros (à taux zéro et sans garantie personnelle) a été spécialement imaginé comme une solution pour financer grâce aux fonds issus de l’épargne salariale, des entreprises qui se distinguent par leurs caractéristiques remarquables. En s’additionnant au prêt d’honneur classique, délivré par les plateformes du réseau Initiative France, ce nouveau prêt vient renforcer les chances de réussite des entrepreneurs qui placent la solidarité et la responsabilité au cœur de la réussite de leur entreprise. Il a vocation à financer des centaines d’entreprises partout en France et à créer de nombreux emplois dans tous les secteurs d’activités. Les entrepreneurs bénéficiant d’un prêt d’honneur Initiative Remarquable allient réussite économique, création d’emplois et intègrent les critères suivants dans la vie de leur entreprise :

- DYNAMIQUE TERRITORIALE : L’entreprise remarquable contribue au dynamisme économique local. Elle ouvre de nouvelles voies sur son territoire et contribue à son rayonnement.

- ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : L’entreprise remarquable s’inscrit dans une logique de préservation de l’environnement, et de valorisation des ressources renouvelables.

- VOLONTARISME SOCIAL ET SOCIÉTAL : L’entreprise remarquable crée des emplois, valorise son capital humain et apporte sa contribution aux grands enjeux de société. Elle respecte ses fournisseurs, ses clients et les tiers.

- INNOVATION : L’entreprise remarquable est porteuse d’une conception novatrice : organisation, marché, gestion, technologie, modèle social…