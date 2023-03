L’Etude, la minisérie du CSN produite par Capa Corporate sur le quotidien des offices

Destinée dans un premier temps aux 17 300 notaires de France et leurs 67 500 collaborateurs, la mini-série L’étude est désormais diffusée au grand public, sur la chaîne Youtube du CSN.On peut y suivre le quotidien d’un office et toutes les histoires intimes et universelles qui peuvent s’y dérouler : succession, mariage, divorce etc. La fiction permet d’illustrer de façon claire et subtile les enjeux des métiers du notariat aujourd’hui et tous les engagements et valeurs de sa raison d’être.



Jouant avec l’ensemble des codes dramatiques et esthétiques des séries actuelles, L’étude est une fiction qui s’inspire d’histoires réelles pour évoquer, avec humanité et justesse, les situations de vie parfois complexes, qui conduisent les Français à rencontrer des notaires.

On découvre ainsi la vie d’une étude notariale d’une ville en province à travers l’arrivée de Leila Nivert (Sophia Yamna), jeune notaire parisienne rejoignant l’office de Maître Philippe Dupré (Arnaud Viard) et ses deux collaborateurs Nicolas (Benoît Blanc) et Delphine (Marie-Pierre Bellefleur) pour l’intégrer à terme comme nouvelle associée, si tout se passe bien.



La série est réalisée par Matthieu Boivineau et coécrite par Matthieu Boivineau et Thomas Gayet. Elle est produite par Capa Corporate pour le Conseil Supérieur du Notariat avec le soutien de la Banque des territoires.



La minisérie L’étude est disponible en libre accès depuis la chaîne Youtube du Conseil Supérieur du Notariat ici : https://www.youtube.com/