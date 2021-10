L'étude Cheuvreux se réinvente et se transforme en groupe

Pour signifier et concrétiser son engagement dans une transformation digitale structurelle et ambitieuse, l'étude notariale Cheuvreux basée à Paris se transforme en Groupe Cheuvreux et se développe en régions. Deux études, à Reims et Bordeaux, ont d'ores et déjà rejoint le groupe.

