Seine-Saint-Denis : l'Été du Canal revient du 3 juillet au 15 août

Événement phare de l'été en Ile-de-France, l'Été du Canal revient tous les week-ends du 3 juillet au 15 août, au bassin de La Villette, sur et le long du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Denis qui célèbre cette année son bicentenaire et sur la boucle Nord de la Seine.

L'Été du Canal, qui s'est imposé au fil du temps comme un rendez-vous attendu des Franciliens et des touristes, va à nouveau offrir aux festivaliers une autre façon de profiter de l'été à Paris.

En solo, entre amis ou en famille, l'Été du Canal offre une programmation riche en animations, gratuites ou à petits prix, et événements qui se dérouleront au bord et au fil de l'eau.