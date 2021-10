L'Eté Defacto, jusqu'au 24 août à La Défense

Fort du succès de la première édition, l’Eté Defacto revient jusqu’au 24 août, place de La Défense. Pendant cinq semaines, salariés, habitants et enfants du quartier d’affaires pourront profiter d’une pause détente sur les 2 700 m² de pelouse. Plus de 100 transats, fauteuils et mobiliers sont mis à leur disposition. Au programme des activités de cette année : cours de sport, ateliers créatifs, activités pour les enfants, jeux géants, concerts et DJ sets... Les food trucks font également leur retour à l’heure du déjeuner.