L'été culturel 2021 en Ile-de-France : la DRAC soutient 350 projets

Initié par le ministère de la Culture, coordonné et mis en œuvre par la (DRAC), « L'été culturel en Île-de-France » propose 350 projets, déclinés en plus de 2 000 événements artistiques et culturels, essentiellement gratuits, tout au long de l'été. Lors de la première édition en 2020, le programme avait permis d'attirer 245 000 personnes dans plus de 230 projets, sur tous les territoires.

Cet évènement a pour objectif de renouer le lien entre les artistes et le public, soutenir l'emploi artistique, soit 3 200 professionnels impliqués et 55 000 heures de travail prévues pour les artistes et techniciens intermittents, donner de la visibilité aux jeunes artistes et aux projets participatifs, agir de concert avec les collectivités territoriales qui organisent plus d'une cinquantaine de projets retenus par la DRAC cette année et offrir des propositions gratuites et de qualité à celles et ceux qui n'auront pas la chance de partir en vacances. Théâtre, musique, danse, cinéma, littérature, arts visuels, mode, archéologie : la programmation donne à voir la culture dans toute sa diversité !

Multitude d'initiatives pour la jeunesse

Les propositions vont des concerts et spectacles les plus traditionnels aux projets participatifs et immersifs les plus originaux, avec une attention portée aux jeunes publics. En Seine-et-Marne, les Souffleurs chuchoteront ainsi à l'oreille des spectateurs des confidences poétiques murmurées par les artistes de la compagnie. En Essonne, les clowns de la Cie Bruitquicourt livreront une version accélérée – et désopilante – de Hamlet. En Seine-Saint-Denis, Flavie et Sami inviteront les participants à la découverte en VR des paysages fluviaux du Grand Paris, dans la perspective du tournage d'un film en 2023. À Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, des projections nocturnes itinérantes seront proposées aux habitants du Val Fourré pour faire vivre à nouveau le bonheur de ces moments partagés. Ou encore à Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne, le styliste Mossi Traoré proposera des ateliers d'initiation à la haute-couture.

Mobilisation continue d'artistes et professionnels

Pour cette 2ème édition de l'été culturel en Île-de-France, plus de 3 200 artistes et professionnels seront mobilisés. L'Etat a actionné tous les dispositifs pour soutenir le monde de la culture depuis le déclenchement de la crise sanitaire : en Île-de-France, la culture, par la place essentielle qu'elle occupe et le nombre d'actifs qu'elle emploie, a fait partie des secteurs les plus accompagnés pour faire face aux conséquences de la crise. Mais le défi est aujourd'hui de redémarrer l'activité, de raviver la flamme des arts vivants et d'écrire de nouvelles histoires entre les artistes et les publics : c'est à cela qu'invite L'été culturel en Île-de-France.

Site dédié et programme interactif

En complément du site événementiel national eteculturel.fr, la DRAC Île-de-France propose de retrouver l'ensemble de la programmation francilienne sur le site internet eteculturelidf.fr. Une carte interactive des événements permet aux visiteurs de se tenir informés de ce qui se passe près de chez eux, avec un filtrage possible par date, par ville, par champ artistique ou par type d'événements. Cette carte interactive permet aussi de retrouver en temps et en heure toutes les informations essentielles pour préparer sa sortie culturelle : conditions de participation, liens d'inscription ou éventuelles modifications (changement d'heure ou de lieu). Pendant tout l'été, organisateurs et participants sont invités à relayer leur expérience sur les réseaux sociaux avec les hashtags #eteculturelidf et #vivrelaculture.