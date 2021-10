L'Etat soutient et accompagne les entreprises

« Ces Comex économiques sont essentiels, car il est important que l'ensemble des services de l'État se mobilisent pour faciliter les projets et accélérer les démarches des entreprises au profit de l'emploi et donc des Franciliens », a souligné le préfet Michel Delpuech.

De bons résultats, symboles de l'amélioration du climat économique

Ce comité a passé en revue les principaux indicateurs de l'Île-de-France qui montrent l'amélioration du climat économique avec une augmentation du chiffre d'affaires des industries manufacturières et du BTP ..., une hausse des effectifs en Île-de-France de 1,4 % sur un an, une hausse historique des logements autorisés sur un an (91 400) dont 80 % de mis sur le marché.

Un comité pour aider, soutenir et encourager les entreprises

Le préfet et le Comex économique ont ensuite passé en revue les entreprises en difficultés d'Île-de-France afin que le commissaire au redressement productif et les partenaires agissent au plus vite.

Les projets d'installation de nouvelles entreprises en Île-de-France et ceux de développement d'autres entreprises déjà présentes dans notre région ont été examinés afin d'accélérer leurs démarches.

La mise en commun des indicateurs de conjonctures franciliens, le repérage le plus en amont possible des entreprises en difficulté comme de celles en phase d'installation et de développement, lors des Comex économique, permet en effet à l'ensemble des acteurs d'ajuster leur accompagnement au profit de l'emploi dans la région capitale.

Deux ans au service des entreprises pour les aider à résoudre les difficultés du terrain

Associant le procureur de la République, les directions régionales des finances publiques, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts, de la Banque publique d'investissement (BPI), de Pôle emploi, de l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (Urssaf), de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA), de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) ainsi que le commissaire au redressement productif, ce Comex économique se tient une fois par mois.

Cette équipe resserrée est au service des entreprises franciliennes pour trouver des solutions concrètes voire immédiates face à l'urgence, pour les accompagner et les aider à affronter et à solutionner les difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien.