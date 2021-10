L'État publie un guide pour que les commerçants prennent le virage digital

Le guide comprend trois étapes identifiées :

1.être visible en ligne

2.informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre

3.développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne

Ce guide aura vocation à être enrichi régulièrement. Pour rappel, le chiffre d'affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement, ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.

Afin d'apporter une réponse adaptée aux enjeux des entreprises de proximité, les offres de solutions numériques nécessaires à la mise en œuvre des différentes actions (intégrer une place de marché locale,mettre en place le paiement en ligne, créer son site internet...) seront référencées grâce à l'appel à projets lancé le 3 novembre.

Enfin,les réseaux consulaires (CCI et CMA) se sont engagés à réaliser 60 000 appels téléphoniques auprès des entreprises pour les accompagner dans le choix et la mise en œuvre de la solution numérique la plus appropriée. Les collectivités locales, les réseaux d'accompagnements, les fédérations professionnelles ou encore les managers de centre-ville, sont également aux côtés de ces entreprises pour permettre de poursuivre leur activité.