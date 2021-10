L'État et la Région lancent l'appel à projets “Sésame Filières PIA”

Lancé par l'Etat et l'Île-de-France dans le cadre de l'enveloppe régionalisée du PIA 3, et d'une démarche novatrice, transformante et fédératrice, l'appel à projets “Sésame Filières PIA”, vise à développer les compétences technologiques franciliennes au service des PME en finançant les projets les plus ambitieux, portés prioritairement par des organismes et établissements d'enseignement supérieur et de recherche dont les coûts de structuration sont a minima d'un million d'euros par projet.

Le soutien public atteindra au maximum 2 millions d'euros par projet sélectionné, versé à parts égales sous forme de subventions et d'avances récupérables.

Les projets attendus, qu'il s'agisse de plateformes technologiques ouvertes aux PME/ETI ou de projets intégrant une dimension RDI, « doivent contribuer à l'animation et à la structuration des filières stratégiques et domaines d'intérêt majeur de la Région Ile-de-France ».

Un site en ligne pour déposer son dossier

Les entreprises candidates peuvent déposer leur dossier en ligne à l'adresse suivante : leaderPIA.iledefrance.fr/SESAME-Filieres-PIA.

Ce premier appel à projets est ouvert jusqu'au 20 juin. À cette date, la sélection des meilleurs projets sera effectuée par les services de la Direccte, de la Délégation régionale à la recherche et à la technologie et de la Région Île-de-France, sur la base des instructions de dossiers qui seront réalisées par l'opérateur Bpifrance.

Les Sept filières stratégiques - Aéronautique, spatial et défense ;

- Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture ;

- Automobile et mobilités ;

- Numérique ;

- Santé (dont biotechnologies, dispositifs médicaux, silver économie) ;

- Tourisme, sport et loisirs ;

- Région – Ville durable et intelligente.