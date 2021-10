L'Etat de retour dans les quartiers…

Selon François Lamy, ministre délégué en charge de la Ville, cette implantation est emblématique de « la volonté de l'Etat et de ses partenaires de mobiliser en priorité ses moyens de droit commun au service des populations et des territoires les plus en difficulté ». Au-delà du symbole, cette agence, accueillant une quarantaine d'agents, permet de recevoir les demandeurs d'emploi de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil dans des locaux de plus de 1 000m².

Au-delà de cette présence volontariste en Seine-Saint-Denis, le ministère de la Ville a demandé au ministère de l'Emploi et à Pôle Emploi « de s'engager, résolument au service des habitants des quartiers populaires, par la signature d'une convention en juin 2013. » Alors que Pôle Emploi mobilisait 400 postes supplémentaires, ce sont 573 agents qui ont été recrutés au service de ces territoires. Auxquels il faut ajouter des renforts spécifiques sur les missions d'accueil de 90 jeunes en emplois d'avenir. L’ébauche d’un espoir…