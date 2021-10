Conduite par Mireille Imbert-Quaretta, conseillère d'État, la mission a séjourné une semaine dans l'archipel et a rencontré près d'une centaine de personnes dont des détenus de cette prison, qui s'y entassent à plus de 400 pour 226 places. Mme Imbert-Quaretta était accompagnée de Frédéric Desportes, avocat général à la Cour de cassation, et de Laurent Ridel, directeur interrégional des services pénitentiaires.



Les conditions sont absolument inadmissibles. A la maison d'arrêt, il y a six détenus dans des cellules de 11 m2. Celui qui est en haut dans les lits superposés n'a que 50 centimètres au-dessus de la tête et ne peut même pas s'asseoir", a-t-elle déclaré. La prison de Nouméa, appelée Camp Est, a été récemment le théâtre de deux débuts de mutinerie, tandis que l'insalubrité et la surpopulation dans ces bâtiments, qui datent du bagne, sont dénoncées depuis de nombreuses années par les organisations de défense des droits de l'homme.



En juillet dernier, l'Etat a été condamné à indemniser une trentaine de détenus pour "conditions de détention indignes" et plusieurs dizaines d'autres dossiers sont en cours d'examen. "Notre mission a été très positive et tous nos interlocuteurs lui ont montré de l'intérê ", a également indiqué Mireille Imbert-Quaretta. Elle a en outre indiqué que la priorité des détenus, avec lesquels elle s'était entretenue, était la réinsertion alors qu'aucune formation diplômante n'est actuellement dispensée au Camp Est. Ce domaine est de la compétence du gouvernement local.