l’Est parisien à la côte

Malgré la pandémie et le choix fait par de nombreux Parisiens de quitter la capitale, l’immobilier de la capitale se porte toujours bien et l’attractivité de cette dernière est toujours observable. Le prix du mètre carré dans Paris continue d’augmenter année après année. Si cette année, cette augmentation est moins importante que les années précédentes, elle est cependant bien présente. Le baromètre LPI-SeLoger nous apprend que le prix de l'immobilier parisien se hisse à 11 496 €/m² en moyenne au terme de 7,6 % de hausse sur un an.

Si d’une manière générale, on remarque dans ce baromètre que l’ensemble des arrondissements ont subi cette année encore une augmentation du prix de l’immobilier, les quartiers de l’Ouest de la capitale semblent marquer le pas dans cette hausse des prix par rapport aux arrondissements de l’Est de la ville. La progression la plus importante a été relevée dans le Nord-Est parisien : le prix au mètre carré dans le 19e arrondissement de Paris enregistre 13,4 % de hausse des prix sur un an. Il en va de même dans les 4e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissements avec des augmentations de prix qui oscillent entre 9 % et plus de 12 % sur un an.

Certains professionnels observent actuellement un regain d’intérêt pour certains quartiers qui, alors qu'ils se contentaient autrefois de constituer un marché de report pour les Parisiens, sont désormais particulièrement recherchés. C’est notamment le cas du 11e et plus largement de tout l’Est Parisien, considéré aujourd’hui comme jeune, dynamique et décontracté. A l’inverse, le prix au mètre carré dans le 8e arrondissement de Paris plafonne, il n'augmente que de 0,6 % sur un an en novembre.