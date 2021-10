L'essor du cash management dans les entreprises

« Cette nouvelle édition de notre baromètre met en exergue le besoin prégnant des entreprises de se doter d'un outil de prévision de trésorerie robuste afin de soutenir leur stratégie de croissance », souligne Carl Civadiée, Associé BFR & Cash Management.

Si les précédentes éditions consacraient le Besoin en fonds de roulement (BFR) comme une préoccupation majeure, le panel interrogé cette année (composé majoritairement d'entreprises de services aux chiffres d'affaires inférieurs à 50 millions d'euros ou supérieurs à 500 millions) fait du cash management un « incontournable » de leur activité.

En effet, 78 % d'entre elles réalisent une prévision de trésorerie. Pour les entreprises qui ne font pas cet exercice (22 %), les principaux obstacles sont la disponibilité des informations comptables (33 %), la complexité de la modélisation par rapport à l'activité (22 %) ou encore l'absence de temps dédié (22 %). Ces freins sont principalement identifiés au sein des entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 50 et 100 millions d'euros.

Un dispositif encore largement perfectible sur le fond

Seuls 16 % des acteurs interrogés sont toutefois totalement satisfaits de leur modèle de prévision. Ils sont plus de 70 % à considérer que ce dernier doit être amélioré, notamment sur deux aspects : la complexité de mise en œuvre au regard de l'outil utilisé (Excel) et du volume traité ainsi que l'hétérogénéité des données.

Plus spécifiquement, le baromètre met en perspective les pratiques et dresse quelques écueils à éviter. Par exemple, plus de la moitié des sondés prennent en compte les retards de paiement des clients et des fournisseurs au sein de leur modèle.

Or, si la première typologie de retards est une bonne pratique, la seconde est à proscrire, au risque de ne pas apprécier le véritable besoin. En outre, 75 % du panel réalisent un contrôle budgétaire, lequel a pour vocation de confronter les éléments prévus ou réalisés de trésorerie.

Cash manager, credit manager…de nouvelles fonctions qui doivent émerger

Si l'analyse du panel révèle la présence systématique du directeur administratif et financier (DAF), les fonctions dédiées à la gestion de la trésorerie dépendent de la taille de l'entreprise. En effet, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions d'euros ont un cash manager (77 %) et un trésorier (86 %).

Ce dernier est également présent dans les structures réalisant un chiffre d'affaires compris entre 250 et 500 millions d'euros (75 %). Enfin, le credit manager est présent dans toutes les tailles d'entreprises sondées avec une prédominance pour les structures ayant un chiffre d'affaires compris entre 50 et 100 millions d'euros (50 %).