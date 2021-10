L'essor des visioconférences cryptées dans la poursuite des activités économiques

Proximum Group, spécialiste des conventions d'affaires qui organise près de 550 000 rendez-vous BtoB par an depuis 21 ans, vient de lancer, après plusieurs années de développement, la plateforme Online meetings qui permet de dématérialiser les rendez-vous d'affaires qui ne peuvent pas se tenir dans le contexte actuel.

Utilisation de technologies dont l'I.A

La plateforme a été développée en utilisant l'intelligence artificielle et les technologies de cryptages des rooms visio en WebRtc. Elle a permis la dématérialisation du Connect Forum, forum de recrutement annuel du groupe ESG et de PSB Paris School of Business (16 et 17 mars) en une semaine. Résultats, ce sont 1 890 rendez-vous qui ont été basculés en visioconférence, 1 550 rendez-vous qui ont été réalisés avec une vérification des rendez-vous programmés et l'absence d'annulation ou de report de l'évènement en pleine période de recrutement.

Participation à la lutte contre le Covid-19

Face à ses besoins urgents en équipements et produits médicaux, masques, lunettes, blouses, la région Nouvelle Aquitaine a demandé à Proximum Group de mettre en place une plateforme de mise en relation en visioconférence destinée aux professionnels de santé, experts et industriels.

Répondant favorablement à cet appel, Proximum a alors mis en place la Plateforme d'urgence de coordination néo-aquitaine, le 24 mars dernier, permettant aux professionnels de se coordonner en rendez-vous vidéoconférence via cette plateforme. Des centaines d'experts et d'industriels ont pu déjà collaborer en circuit court en une semaine et mettre en place des productions qu'ils n'envisageaient pas quelques jours auparavant.

Inspirée par cette réussite, la région Grand Est a lancé une plateforme identique le 3 avril dernier et d'autres régions suivent l'exemple.

Événements à venir

D'autres événements organisés par Proximum seront disponibles sur la plateforme Online Meetings.

Le 28 avril, le France Innovation Mobility Meetings sera l'occasion de mettre en relation des acteurs de la R&D dans la mobilité. L'événement Innovate, le 19 mai, mettra en relation des start-up et des sociétés innovantes avec des directeurs achats, innovation, R&D et des investisseurs

Par ailleurs, le rendez-vous Industry 4.0, qui se tiendra le 27 mai, organise la mise en relation entre des directeurs de sites et R&D et des prestataires d'industries du futur

L'événement Tourism, de mise en relation des destinations touristiques françaises et des tours opérateurs mondiaux, aura lieu le 28 mai.

Enfin, le 4 juin, le rendez-vous Space mettra en relation des acteurs technologiques spatiaux et des sociétés à la recherche d'applications industrielles ou de service issus du spatial Renaud.