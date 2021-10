L'essor de Withings, l'as des objets connectés

Le pionnier des objets connectés de santé Withings annonce une levée de fonds plus de cinquante millions d'euros menée par le fonds spécialiste de la santé Gilde Healthcare, Idinvest Partners et Bpifrance, via son fonds Large Venture, avec l'appui de BNP Paribas Développement, Oddo BHF Private Equity et Adélie Capital pour consolider sa place de leader du suivi de données médicales à distance.

Fondée par une équipe d'ingénieurs issus des Télécom, Withings a, dès 2009, inventé le premier pèse-personne connecté. Prenant conscience de la puissance de la donnée collectée au quotidien, la start-up a ensuite créé un écosystème complet pour suivre des paramètres vitaux permettant d'améliorer sa santé et de détecter des maladies sous-diagnostiquées. Des données critiques, parfois seulement disponibles ponctuellement à l'hôpital avec des infrastructures lourdes, sont à présent accessibles au quotidien, au domicile des utilisateurs avec des dispositifs légers et non contraignants. Portée par les récents événements qui ont fait de la santé la préoccupation mondiale numéro un, Withings ambitionne de devenir l'intermédiaire patients/professionnels de santé qui collecte les paramètres vitaux dans la vie quotidienne, pour une médecine plus personnalisée, continue et préventive.

Cette levée de fonds permettra le développement d'une nouvelle génération de dispositifs connectés qui suivront des biomarqueurs inédits, et d'améliorer les solutions de suivi au service des professionnels de santé et chercheurs. Withings ouvrira jusqu'à 100 postes d'ici la fin de l'année.