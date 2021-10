L'essentiel du plan marketing opérationnel : comment bâtir un plan d'action efficace ?

A travers cet ouvrage, l’auteur pourra obtenir un panorama pratique et complet de la réalité du plan marketing opérationnel, alternant apports théoriques et cas concrets. Destiné aux responsables marketing et commerciaux, chefs de produits ou étudiants, il se compose de fiches outils et modèles directement applicables, avec en primeur un focus sur les dernières innovations Web et les récentes avancées en marketing.

En résumé un guide efficace pour mettre en ouvre un plan marketing solide et réussir son implantation produit dans la durée !