L'Essentiel du droit pénal général 2013-2014

Les grands principes, la responsabilité pénale, les peines… ce livre (10e édition) présente en neuf chapitres les deux notions clés, l’incrimination et la sanction, autour desquelles s’articule le droit pénal. Cette matière connaît de fréquentes et importantes réformes. Cette édition 2013-2014 intègre les plus récentes, qu’elles concernent les infractions ou les peines.

Au total une présentation synthétique, rigoureuse et pratique de l’ensemble des connaissances que l’étudiant doit posséder sur le Droit pénal général.