L'esprit entrepreneurial des Français survit à la crise du Covid-19

La Fondation Entreprendre, qui agit en faveur de la cause entrepreneuriale, s'est intéressée à l'impact de la crise sanitaire sur le désir d'entreprendre des Français dans un contexte de crise économique inédit. A sa demande, une étude a été réalisée par Harris Interactive, du 29 mai au 2 juin, auprès d'un échantillon de 2 713 personnes.

Pour Blandine Mulliez, présidente de la Fondation Entreprendre, « cette étude indique que la crise actuelle n'a pas bouleversé la dynamique entrepreneuriale, mais tend à exacerber les tendances déjà observées depuis plusieurs années. (..) Mais on s'aperçoit qu'auprès des porteurs de projet, la crise les a incités à s'engager encore plus ou à reporter leur projet, et très peu à l'abandonner ».

Les Français face à l'entrepreneuriat en période de crise pandémique

Selon les résultats de cette étude, l'esprit d'entreprendre des Français perdure malgré la crise. En effet, l'entrepreneuriat est perçu par 50 % des Français comme une alternative professionnelle intéressante dans le contexte actuel et 45 % estiment qu'elle est tentante. Par ailleurs, 76 % estiment que la création d'entreprise est un levier de réalisation personnelle. Pour les répondants, l'entrepreneuriat est synonyme d'indépendance et de liberté.

Pour autant, la crise a renforcé la notion de risque, déjà associée à cette activité : 86 % des Français pensent que la création d'entreprise est risquée et 43 % que le contexte économique actuel en sera un frein.

Projet d'activité responsable mené avec persévérance

L'étude montre que, parmi ceux ayant un projet de création d'entreprise avant la crise liée au Covid-19, 48 % redoublent d'efforts pour lancer leur activité comme prévu, 39 % pensent à reporter leur projet et seulement 13 % d'entre eux sont enclins à l'abonner.

Par ailleurs, la crise a incité 70 % des Français qui ont un projet de création d'entreprise, ou aimeraient en développer un, à repenser la manière dont ils pourraient installer leur activité. Elle a également aidé 60 % des sondés à faire murir leur projet et 60 % à l'adapter etle faire évoluer. Pour 49 %, elle a même accéléré leur envie d'entreprendre.

La crise a aussi fait naître chez ces futurs porteurs de projets une volonté de s'en sortir en créant leur propre emploi. La volonté d'exercer une activité respectueuse de l'environnement et tournée vers l'intérêt collectif émerge également comme des motivations importantes.

« La prise de conscience de la finalité environnementale et sociale des entreprises au service de leur projet économique fait de l'entrepreneuriat un moteur puissant de transformation vers une société plus juste, pérenne et durable pour nous relever collectivement plus fort de cette crise », ajoute Thibault de Saint Simon, directeur général de la Fondation Entreprendre.

Quelles perspectives d'avenir entrepreneurial ?

Interrogés sur leur vison de l'avenir, 24 % des Français estiment que les conditions actuelles inciteront à l'entrepreneuriat quand 33 % estiment que les difficultés actuelles décourageront les initiatives.

Sur un plan plus personnel, lorsqu'ils imaginent avoir eux-mêmes un projet de création d'entreprise, 26 % des Français déclarent qu'ils redoubleraient d'effort pour mener à bien leur projet, 48 % qu'ils le reporteraient et 26 % qu'ils l'abandonneraient.

Enfin, parmi les Français déclarant qu'ils reporteraient ou abonneraient leur projet de création d'entreprise, 64 % évoquent comme principal frein leur inquiétude relative au contexte économique actuel et à venir et 28 % évoquent, comme second frein, le contexte sanitaire et les contraintes imposées à l'exercice de leur activité.