L'esprit de Paris souffle 29 rue de Rivoli

Comme le souligne la Mairie de Paris, « Concept-store original, Paris Rendez-Vous est un lieu unique de diffusion de l’information municipale. C’est aussi une démarche commerciale inédite de collaboration entre le service public et les entreprises privées qui met en valeur l’offre culturelle de la Ville de Paris, ses services et son territoire ».

Sur 190 m2, Paris Rendez-Vous est également, par son espace d’animation et sa boutique, une vitrine du savoir-faire et de la créativité parisienne pour faire rayonner Paris en France comme à l’étranger, favorisant ainsi l’activité économique et touristique française…

Pour son inauguration, l’espace présente jusqu’au 19 juillet l’exposition « The Parisianer à l’Hôtel de Ville » où 50 artistes font découvrir leur Paris rêvé, grinçant ou décalé à travers les couvertures d’un magazine imaginaire. Flâner dans les ruelles parisiennes, boire un café en terrasse en regardant les passants, courir dans le métro ou se perdre dans le tumulte des Grands Boulevards, danser jusqu’au petit matin, manifester, rire, aimer, trinquer… L’illustrateur Wassim Boutaleb guide les visiteurs avec humour dans cette promenade parisienne éclectique et surprenante.