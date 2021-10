L'esprit d'Initiative pour réduire la fracture sociale

Sans précédent, ces résultats soulignent la solidité et l'efficacité du modèle Initiative France à travers ses 217 associations locales. La structure favorise le retour à l'emploi par le biais de l'entrepreneuriat et 56 % des décideurs soutenus étaient demandeurs d'emploi au moment du financement de leur entreprise. Parmi eux, 3 387 l'étaient depuis plus d'un an. Initiative France intervient donc à un moment décisif du parcours professionnel où les soutiens, financiers et humains, sont indispensables pour aller de l'avant. Cet accompagnement est particulièrement adapté aux moins de 30 ans et aux plus de 45 ans qui représentent chacun 24 % (soit 48 % au total) des entrepreneurs financés par le réseau et aussi aux femmes qui ont été 7 526 à avoir été soutenues en 2018 (soit

40 %).

Pour Louis Schweitzer, président d'Initiative France, ces bons résultats de 2018 confirment l'efficacité de l'action des plateformes et du modèle de la structure. Ce schéma est fondé sur le prêt d'honneur à taux zéro, un accompagnement avant la création puis pendant les premières années qui la suivent ainsi que sur l'ouverture aux réseaux locaux.