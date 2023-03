L’Espi et Kaufman & Broad s’associent pour l’immobilier de demain

Bernard Pinat, directeur général de l’Espi, et Sophie Letierce, directrice générale en charge des ressources humaines du groupe Kaufman & Broad ont dernièrement signé une convention de partenariat au profit des professionnels de l’immobilier de demain. Avec ce partenariat, les deux entités souhaitent apporter toute leur expertise auprès des futurs diplômés de l’école Espi, qui forme actuellement 5 000 étudiants sur sept campus en France et un à Montréal. « Ensemble, nous pouvons continuer de marquer la différence », a d’ailleurs déclaré Bernard Pinat.

Mutualiser les expériences

« L’ESPI et Kaufman & Broad partagent une connaissance de l’activité de la promotion immobilière depuis plus de 50 ans. Cette base solide permet à nos deux structures de mutualiser leurs expériences au service des étudiants », a indiqué Sophie Letierce. Cette collaboration englobe ainsi un partenariat au niveau national et constitue un nouvel engagement en faveur de la formation et du développement des compétences des étudiants et des potentiels futurs collaborateurs de Kaufman & Broad.