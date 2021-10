L'ESG Management School relook son site internet

Le nouveau design du site ESG Management School Edu permet un accès rapide et complet aux programmes internationaux, aux formalités administratives pour venir étudier en France ou consulter les nombreuses vidéos dédiées aux activités et rencontres enrichissantes, qu’ils vont vivre durant l’année.



Le site ESG-EDU propose aux étudiants étrangers de découvrir chez eux, leur future école grâce aux Virtual Open House. Le nouveau site, résolument tourné vers le digital, est une occasion supplémentaire de prouver que l’ESG Management School est une école novatrice et ouverte au monde.