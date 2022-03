L’Epide évolue et se mobilise pour les jeunes les plus précaires

Les jeunes accueillis à l’Epide font face à de nombreux problèmes financiers qui deviennent un frein à leur insertion professionnelle. C’est pourquoi l’allocation a été revalorisée et s’aligne dorénavant sur les autres dispositifs mis en place pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes.

Depuis le 1er janvier et par décret officiel du 27 décembre 2021, l’allocation a donc évolué de 200 euros.

En 2005, lors de la création de l’établissement, l’allocation s’élevait à 210 euros, à laquelle s’ajoutait une prime de 90 euros mensuelle versée en fin de parcours. Désormais, les volontaires de l’organisme perçoivent 450 euros au titre de leur allocation mensuelle à laquelle s’ajoute la prime de 50 euros sans changement de condition.

Conditions d’accueil élargis

La mission de l’Epide est d’accompagner des jeunes en grande difficulté et la précarité du logement est une réalité à laquelle sont confrontés ceux qui n’ont pas de stage, d’emploi ou encore de formation. Jusqu’à maintenant, les 20 centres accueillaient les volontaires en internat de semaine du lundi au vendredi et offraient exceptionnellement des solutions de recours externes le week-end. Désormais, l’Epide déploie des solutions pérennes d’hébergement. La nécessité de justifier d’un logement stable n’est plus un critère d’admission et ceux concernés peuvent suivre un parcours professionnel serein.

Une autre nouveauté que propose l’établissement concerne l’accueil d’un public plus large. Cette ouverture permet de pallier les vulnérabilités le plus tôt possible puisque depuis le dernier trimestre 2021, des mineurs de 17 ans et des bacheliers sans formation, hors Parcoursup, peuvent faire le choix d’intégrer l’Epide afin d’être accompagnés dans leur insertion professionnelle.

L’Epide et ses 1 100 agents ont pour ambition commune de transformer les difficultés en réussite pour tous les jeunes accueillis dans ses 20 centres répartis en France métropolitaine.

Finalement, l’évolution des centres est en adéquation avec les attentes et les besoins des jeunes en difficultés sociales et professionnelles.