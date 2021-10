L’EPA Sénart et le Groupe Elcimaï récompensés pour le projet d’Usine du Futur 4.0

Ce projet innovant d’Usine 4.0, qui a vu le jour grâce au partenariat entre le Groupe Elcimaï et l’EPA Sénart, a été récompensé dans la catégorie Smart & Green City – “Aménageurs : la transformation urbaine la plus innovante”. Déjà distingué en 2020, à l’occasion de la 25e édition des Trophées du Cadre de Vie, organisée par Fimbacte, ce prix est une nouvelle reconnaissance pour un projet différenciant et précurseur.

« Ce prix récompense l’engagement de toutes les équipes de l’EPA Sénart et de notre partenaire Elcimaï », selon Jérôme Forneris, directeur du développement économique de l’EPA Sénart. « C’est la confirmation de la pertinence de notre stratégie en faveur du retour en Ile-de-France des activités industrielles, et c’est une réelle fierté d’avoir su développer avec notre partenaire une offre unique, purgée des principaux freins, à savoir : les contraintes réglementaires et les délais d’implantation. »

Une usine 4.0 “prête à construire”

L’Usine du Futur 4.0 est l’aboutissement d’un partenariat débuté, entre l’EPA Sénart et le groupe Elcimaï, ETI spécialiste de la conception et réalisation de sites de production à haute valeur ajoutée technologique. Conçue pour être un site de production “clé en main”, l’Usine du Futur 4.0 est constituée d’une offre packagée, réunissant un produit immobilier à hautes performances productives et environnementales, et d’un foncier “prêt à construire” de 5,3 ha, avec une extension possible. Identifié et proposé par l’EPA Sénart, il est situé sur le parc d’activités du Bois des Saint-Pères, un parc dédié aux porteurs de projets industriels innovants, sur les communes de Cesson et Savigny- le-Temple, en Seine-et-Marne, au cœur de l’agglomération Grand Paris Sud.

Conçue selon le concept d’Enveloppe industrielle durable (EID®) du Groupe Elcimaï, cette usine est couplée à un jumeau numérique réalisé en mode BIM, permettant une complète adaptabilité du site à l’évolution des activités de ses occupants sans aménagement lourd, en rendant le processus de production indépendant de la structure immobilière. La superficie cible du site est ainsi de 22 000 m2, correspondant à la moyenne des demandes d’implantation d’activités industrielles récentes sur le territoire de l’EPA Sénart – mais pourra être modulée par augmentation ou diminution de surface selon les besoins de l’industriel preneur.