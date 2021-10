L'EPA Paris-Saclay repense l'architecture d'Île-de-France

L'EPA Paris-Saclay s'associe à l'événement à travers deux expositions appuyées par ses maquettes des projets d'aménagement de la ZAC Versailles Satory-Ouest et du campus urbain de Paris-Saclay démontrant l'identité architecturale et paysagère du campus.

L'architecture, le paysage, la ville durable et connectée sont en effet au cœur de la fabrique de la ville sur l'ensemble de l'opération d'intérêt national pilotée par l'EPA Paris-Saclay. Michel Desvigne, Grand Prix de l'urbanisme 2011, en est le paysagiste, mandataire du groupement en charge de la stratégie d'aménagement de l'opération. D'autres noms de l'architecture contemporaine se font également porteurs du projet tels que Renzo Piano, Rem Koolhaas, Clément Blanchet, Floris Alkemade, BRS, CAB, signataires de nombreux bâtiments, laboratoires, écoles, logements sur le territoire francilien tel que le nouveau Tribunal de grande instance (Renzo Piano) dans le 17e arrondissement. Paris-Saclay montre la voie de nouveaux rapports entre ville et nature, monde agricole et monde urbain.

Versailles Satory-Ouest, ville durable et pôle des mobilités du futur

Situé à proximité du centre et du château de Versailles, le site présente un potentiel de développement et de mise en valeur exceptionnel, à l'échelle des Yvelines et du Grand Paris. Cette qualité du site impose des ambitions élevées en matière d'aménagement de la part de l'ensemble des partenaires du projet : le ministère de la Défense, la Ville de Versailles, la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, le Conseil départemental des Yvelines et l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay. Une charte en assure la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Le quartier de Satory-Ouest accueille un pôle d'innovation (centres de R&D, PME, start-up) sur les mobilités du futur, ainsi que sur l'industrie de la Défense. L'ambition est de penser ce territoire comme un pôle urbain mixte, connecté à son environnement, construit autour de ce pôle technologique et se déployant dans un ensemble de quartiers mixtes ou résidentiels, proposant une offre diversifiée d'habitat pour les salariés actuels et futurs. Le quartier sera remarquable par sa qualité architecturale et paysagère, par ses ambitions écologiques et énergétiques, ainsi que pour ses mobilités innovantes et ses projets paysagers et environnementaux.

Expositions : “Versailles, ville nature, permanence et création”

Espace Richaud : 78 boulevard de la Reine, Versailles. Accès libre, fermé le lundi et le mardi.