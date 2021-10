L'entreprise Parrot conclut l'année 2012 en forte croissance

L’exercice 2012 aura été marqué par le lancement de deux produits multimédia. Le Parrot AR.Drone 2 et le casque audio et kit mains libres sans fil Parrot Zik By Philippe Starck. Sur 12 mois, le chiffre d’affaires est estimé à environ 279,9 millions d’euros, soit un accroissement de 13 % par rapport à 2011.

La dynamique commerciale des activités OEM et Grand Public, du troisième trimestre 2012, a d’ailleurs permis au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires à neuf mois de 207,5 millions d’euros, soit 31,5 millions d’euros de plus (+18 %) qu’à la même période en 2011. « Conformément aux objectifs du Groupe, la croissance dégagée finance la stratégie d’expansion et d’innovation sur le marché de l’infotainment : le résultat opérationnel à neuf mois est de 25 millions d’euros, contre 24,4 millions d’euros pour les neuf mois 2011 », a annoncé le Conseil d’administration.

Pour le quatrième trimestre 2012, Parrot avait anticipé « une stabilisation des activités OEM liée à la surperformance enregistrée sur les trois premiers trimestres, un deuxième trimestre consécutif de croissance des activités grand public, soutenue par le succès continu du Parrot AR.Drone 2 et du Parrot Zik ».