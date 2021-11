L’entreprise Kimya soutenue par le plan France Relance

L’industriel KIMYA reçoit le soutien du plan France Relance. L’entreprise engagée dans la production locale souhaite accélérer ses investissements industriels et développer son activité. Pour cela, elle entend bien étendre son parc d’imprimantes 3D haute-performance sur son site des Sorinières, près de Nantes. Pierre-Antoine Pluvinage, directeur Business chez Kimya se réjouit de l’aide reçue : « Avec ces récents investissements, nous continuons de diversifier notre offre de services pour le secteur industriel, tout en améliorant la résilience de notre outil de production dans un contexte de marché en forte croissance. En développant notre parc d’imprimantes 3D haute performance, nous offrons à nos clients industriels un accompagnement d’autant plus agile et flexible ».

Favoriser la réindustrialisation de la France

Ces nouveaux équipements permettent à Kimya de continuer de renforcer la montée en gamme de son offre au service de la production locale et de la relocalisation des projets industriels sur le territoire. Soutenu par le fonds de transformation vers l’Industrie du Futur, dans le cadre du plan France Relance, cet investissement vient illustrer l’ambition de Kimya d’être plus proche de ses clients industriels et de participer à la relocalisation de l’industrie.

Pierre-Antoine Pluvinage insiste sur la dimension locale de son entreprise : « Nous sommes convaincus que l’Industrie du Futur est synonyme de production locale. En permettant aux industriels de repenser le processus de production, la fabrication additive est un véritable levier de l’industrie 4.0. Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du soutien de l’État dans ce projet en faveur de la relocalisation de l’industrie sur le territoire national qui vient nourrir une vision chère à Kimya ».