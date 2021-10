L'entrepreneuriat, « un bouclier contre le terrorisme »

Comme le président du Club des entrepreneurs le précise dans un communiqué, « Notre riposte ne peut se limiter uniquement au registre du militaire et de la sécurité. Nous nous devons d’offrir également une réponse ferme et courageuse sur le plan économique, en soutenant l’activité et la création d’entreprises partout sur le territoire. »

Pour Guillaume Cairou, « L’entrepreneuriat, dernier ascenseur social indépendant de toute considération liée à l’origine ou aux diplômes, doit être encouragé, plus particulièrement dans les quartiers sensibles où la population se sent abandonnée de la République et condamnée à une pauvreté immuable.

En parallèle des nécessaires mesures de maintien de l’ordre, le gouvernement doit désormais s’engager à stimuler et promouvoir la liberté d’entreprendre, notamment en instaurant dès la classe de 6e un programme éducatif sur l’esprit d’initiative, animé par des entrepreneurs, et en multipliant les fonds pour la création d’entreprises en banlieues. C’est en y encourageant l’émergence de sociétés innovantes et prospères que l’on pourra empêcher les radicalisations et arrimer pour de bon cette « France périphérique » à la nation dans son ensemble.

Il est urgent de se mobiliser afin de transformer ce drame et le danger qui nous menace en opportunités. L’enjeu est de taille : faisons de l’entrepreneuriat un bouclier contre la misère, la violence et l’ignorance. Faisons de cette France que nous aimons tant le pays où il fait bon entreprendre. Faisons de notre diversité et de notre audace des armes contre le terrorisme.

A la veille de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, et au moment où le monde entier regarde la France au fond des yeux, c’est notre attachement à l’initiative privée et à la liberté économique qui doit triompher !