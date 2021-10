L'entrepreneuriat : plus qu'une tendance, un choix de vie

L'entrepreneuriat n'a jamais été aussi populaire. Selon le dernier baromètre mené en janvier 2020 par Opinionway pour le Salon des Entrepreneurs de Paris, auprès d'un échantillon représentatif de 1070 personnes âgées de 18 ans et plus (du 2 au 8 janvier 2020), près d'un Français sur trois envisage de créer ou de reprendre une entreprise. Un chiffre d'autant plus important chez la jeune génération, puisque près de la moitié des 18-34 ans seraient prêts à sacrifier le statut d'employé pour créer leur propre business.

La création d'entreprise en France connait une véritable explosion depuis une dizaine d'année avec notamment la création du régime d'auto-entrepreneur en 2009. Le record atteint en 2018 de 691 000 créations d'entreprises sera battu en 2019, puisque à fin novembre, déjà 750 000 créations ont été enregistrées (Source INSEE - nov 2019).

Et avec plus de 15 millions de personnes qui déclarent avoir l'envie de reprendre ou de créer leur entreprise, le baromètre confirme la tendance. Le potentiel de créations d'entreprise est encore très important.

Plus qu'une envie, les Français ont de véritables projets

Selon ce baromètre, plus de la moitié des Français déclarant vouloir créer leur entreprise (54 %) sont prêts à le faire dans les deux années à venir, soit 8,2 millions d'entrepreneurs potentiels d'ici 2021.

Par ailleurs ils sont 31% à déjà avoir préparé leur projet. 4,6 millions de français sont donc prêts à débuter l'aventure entrepreneuriale !

La jeune génération rêve d'entrepreuneuriat

L'entrepreneuriat continue de séduire des français de plus en plus jeunes. Près de la moitié des 18-34 ans (49%) ont l'envie de créer leur entreprise. Une envie qui arrive de plus en plus tôt puisque les plus jeunes se projettent déjà : 43 % des 18-24 ans ont le souhait d'entreprendre.

« Ce baromètre nous montre clairement que les 18-34 ans sont motivés et déterminés dans leurs choix d'avenir. Si 53% d'entre eux souhaitent créer une entreprise dans les 2 ans à venir, 32% ont déjà un projet concret en tête. Cet enthousiasme confirme une vraie dynamique nationale et nous permet de penser qu'avec un tel réservoir de futurs créateurs, la tendance va continuer de s'accentuer dans les prochaines années. » précise Laurent Baccouche, Commissaire général du Salon des Entrepreneurs de Paris.