L'entreprenariat : un risque pour l'avenir ?

Dans cette étude réalisée par internet, le Club des entrepreneurs relève que 72 % des jeunes interrogés considèrent que créer leur entreprise « leur offrira une vie plus facile que leur emploi actuel ». 64 % se lanceraient volontiers dans la création d’entreprise, à condition de développer un projet qui les intéresse vraiment. 83 % des jeunes interrogés valorisent le fait de ne pas avoir de patron ou de managers. Enfin, 44 % considèrent la liberté d’organiser leur emploi du temps comme un argument très fort.

De leur côté, 66 % des parents qui ont répondu à l’enquête pensent que la création d’entreprise se traduirait par l’éloignement et l’isolement de leur enfant, exactement l’inverse du sentiment des jeunes interrogés.



93 % des parents considèrent qu’il est rassurant de savoir leur enfant salarié.



Par ailleurs, pour 71 % des parents, devenir entrepreneur, c’est avant tout se lancer dans une aventure solitaire. Au contraire, pour 63 % des jeunes interrogés, la création d’entreprise s’apparente davantage à une aventure collective.

Parallèlement, 61 % des parents interrogés ont tendance à considérer que l’expérience professionnelle est importante et 89 % que les diplômes acquis par les jeunes ne suffiront pas à faire d’eux des entrepreneurs « capables ». A l’inverse, pour 87 % des jeunes, être fraîchement diplômé ou avoir peu d’expérience professionnelle n’apparaît pas comme un obstacle.

Autre enseignement de l’enquête du Club des entrepreneurs, 58 % des jeunes se sentent majoritairement capables de gérer la facturation, les contentieux avec les clients, la communication, le marketing… 75 % pensent naturellement à l’externalisation de certaines de ces tâches administratives.



Les jeunes font rimer « création d’entreprise » avec « épanouissement » et « liberté » quand les parents pensent « discipline » et « contraintes ».



86% des jeunes interrogés considèrent que devenir « leur propre patron » est intéressant pour le supplément de liberté acquise, même si la rémunération n’est pas supérieure à celle perçue actuellement. 59 % des parents semble pourtant douter que leur enfant saura se « discipliner ».



Pour Guillaume Cairou, président du Club des entrepreneurs, qui compte aujourd'hui plus de 18 500 membres : « Les résultats de cette étude révèlent un contraste saisissant entre la perception des parents et les aspirations des jeunes face à l’entrepreneuriat. Pour ces derniers, la création d’entreprise apparaît davantage que pour aucune autre génération précédente, comme une véritable chance. »