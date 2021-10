L'engagement des salariés, défi majeur des DRH

76 % des responsables interrogés ont bon espoir de voir leurs chantiers se concrétiser, une proportion plus importante dans les très grandes entreprises (80 %), selon ce spécialiste mondial des services de gestion des ressources humaines, de la paie et de la gestion des temps. L'engagement des collaborateurs (61 %), la lutte contre les risques psycho-sociaux (44 %) et la gestion des talents (43 %) arrivent en tête des priorités des DRH pour les 24 mois à venir. "Les DRH sont optimistes car ils ont des leviers pour permettre à leur entreprise de traverser la crise. En particulier, la question du niveau d'engagement, de la motivation des collaborateurs va devenir leur cheval de bataille en 2013. Dans un contexte où l'on ne parle que de compétitivité et de coût du travail, le niveau de motivation a des effets directs sur la compétitivité", commente Grégory Luneau, à la direction Marketing et Stratégies d'ADP. "Dans ce contexte de chômage élevé, les salariés ont le moral en berne et ils hésitent à quitter leur poste. Aujourd'hui, les DRH sont confrontés à une crise de confiance, avec des collaborateurs qui ont le sentiment que leurs intérêts divergent de ceux des dirigeants. Cela crée une situation de désengagement, avec pour conséquences possibles, l'absentéisme, voire des risques psycho-sociaux", ajoute-t-il. La banque-assurance réunit la plus forte proportion de DRH "plutôt optimistes" pour l'activité de leur entreprise, soit 86 %, contre 67 % dans l'industrie manufacturière et 63 % dans les transports. "Certes, le secteur bancaire traverse des difficultés importantes, mais les DRH disposent des moyens humains et financiers pour accompagner la transformation de leur organisation, notamment au niveau du chantier sur les compétences et la formation", précise M. Luneau. A court terme, "la gestion des compétences" (63 %), "la gestion de la formation" (59 %) et "le pilotage de la masse salariale" (56 %) sont les trois domaines les plus cités comme étant prioritaires, par les DRH. Parallèlement, 56% des entreprises reconnaissent des difficultés pour atteindre leurs objectifs. Parmi les freins, les DRH pointent "un nombre insuffisant de collaborateurs" dans le service RH (53 %), devant "un budget insuffisant" (47 %), ou bien encore "le désintérêt de la direction pour les enjeux RH" (29 %), surtout dans les PME (33 %).