L'emploi s'est effondré au 4e trimestre 2015 pour les TPE

Au 4e trimestre de l’année 2015, « les TPE ont détruit des emplois », déclare Jean-Marc Jaumouillé, le directeur des techniques professionnelles de Fiducial. La création nette d’emplois s’effondre à - 3,5 postes par entreprise en moyenne sur la période d’octobre à décembre. C’est le deuxième score le plus mauvais depuis 15 ans derrière le 4e trimestre 2012 (- 4).

Les secteurs les plus touchés sont l’hôtellerie, l’industrie et les services aux particuliers qui enregistrent respectivement une baisse de 7, 7, et 6 postes. Le secteur du commerce s’en sort beaucoup mieux avec une hausse de 2 postes, de même pour les entreprises de plus de 5 salariés avec une augmentation de 6 postes.

22 % des trésoreries sont dans la rouge

Les patrons de TPE sont de plus en plus inquiets par leur situation financière. Au 4e trimestre 2015, 32 % des patrons jugent la situation financière de leur entreprise préoccupante. Pas moins de 22 % des trésoreries sont dans le rouge et 48 % à l’équilibre. Un peu plus de la moitié (56 %) des chefs d’entreprise se montrent négatifs pour leur propre activité.

Les prévisions pour 2016, ne sont guère plus réjouissantes selon Fiducial. Seuls 12 % des employeurs prévoient d’augmenter leurs effectifs contre 11 % qui envisagent de les réduire au regard de leurs perspectives de développement actuelles. Enfin, 50 % des patrons n’ont à ce jour aucune visibilité sur les perspectives de croissance de leur activité.