L'emploi qualifié stimule la productivité et la croissance en Île-de-France

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Île-de-France s'élève à près de 650 milliards d'euros en valeur et avoisine un tiers de la richesse créée dans l'Hexagone. Le rôle de l'Île-de-France en tant que principal moteur de l'économie française est pourtant parfois remis en question.

Il ressort notamment de cette étude que même si l'Île-de-France n'est pas la région française ayant connu la plus forte croissance depuis la récession de 2008-2009, l'évolution de son PIB est plus rapide qu'en province depuis 2008. Surtout, l'écart entre le PIB par emploi francilien et celui des autres régions a encore nettement augmenté entre 1990 et 2014 (+ 19,1 points). Cette forte productivité du travail, spécifique à la région, est en partie le fruit d'une spécialisation de l'économie francilienne dans des secteurs à haute valeur ajoutée.

La présence accrue d'emplois qualifiés, principalement des cadres des « fonctions métropolitaines » (i.e. les cadres et les chefs d'entreprise d'au moins dix salariés des fonctions conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs), témoigne de cette spécialisation. Ces fonctions stratégiques pour l'économie ont en effet représenté les trois quarts des créations nettes d'emplois entre 1990 et 2014.