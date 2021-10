Île-de-France : L'emploi intérimaire en forte hausse en avril 2016

Tous les secteurs de l'intérim enregistrent une nette accélération. L'industrie augmente de 28,4 % et le BTP de 24,8 %. Néanmoins, le commerce progresse seulement de 4,4 %.

Les deux catégories professionnelles qui se développent le plus en avril 2016 sont les ouvriers qualifiés (+ 27 %) et les cadres et professions intermédiaires (+10,4 %).

En Île-de-France, la Seine-Saint-Denis enregistre la plus forte augmentation des effectifs intérimaires, soit une augmentation de 145,5 %. Le Val-de-Marne enregistre la baisse la plus importante : 8,9 %.

L'évolution de l'intérim anticipe les mouvements en termes d'emplois, et non d'évolution du chômage, qui est influencée par de nombreux facteurs extérieurs à l'emploi. Selon le baromètre Prism'emploi, “l'intérim n'est pas un indicateur avancé pour calculer le taux de chômage”.