L’Eitum et Moove Lab s’attaquent à la mobilité européenne

L’Eitum est une initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie, un organe de l’Union européenne. Lancée en janvier 2019, il a pour mission « d'encourager des changements positifs, afin de transformer et améliorer le paysage de la mobilité urbaine ». Co-fondé en 2017 par Mobilians et Via ID, le Moove Lab est, pour sa part, un accélérateur de start-up des mobilités français. Basé à Station F, le Moove Lab a déjà contribué à l’essor de 69 jeunes pousses en neuf promotions, dont six venant d'autres pays européens, comme les Pays-Bas, la Belgique ou l’Espagne.

Cette collaboration a vocation à développer l’écosystème des start-up de la mobilité en France et en Europe, permettant d’ouvrir de nombreuses opportunités.



L’Eitum pourra ainsi « investir dans certaines jeunes pousses identifiées par le Moove Lab, afin de les accompagner tout au long du développement de leur produit et de leur activité. Ces jeunes entreprises auront potentiellement accès à des fonds européens à hauteur de 500 000 euros, ainsi que d’un accès facilité au plus grand réseau de mobilité paneuropéen ». Depuis sa création, l’institut a déjà investi 3 millions d’euros dans 32 start-up de la mobilité, issues de 16 pays européens.

Le Moove Lab intégrera une de ces start-up dans ses deux prochaines promotions. Ces dernières choisies bénéficieront notamment d’un accompagnement sur mesure par un groupe d’experts issu des équipes de Mobilians et Via ID.

Comme le précise Xavier Horent, délégué général de Mobilians, « Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec EIT Urban Mobility. En cinq ans, le Moove Lab est devenu le principal programme d'accélération pour toutes les start-up innovantes dans la mobilité. Ce programme est bien établi sur le long terme, avec une présence plus forte à Station F, et ce nouveau partenariat renforce son internationalisation. »

Selon David Schwarz, CEO of Via ID et cofondateur du European Startup Prize for Mobility : « Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat ambitieux, porteur de d'opportunités prometteuses pour l'écosystème start-up français. Il s'inscrit clairement dans la dynamique européenne du programme déjà initiée en début d'année avec notre partenariat avec Business France Germany, et plus généralement dans l'ADN de Via ID ».

Le but de ce partenariat est également de renforcer la notoriété de EITUM dans l'écosystème français de la mobilité. Pour ce faire, trois événements seront organisés au cours des 18 prochains mois au sein du Moove Lab (soirée de présentation, conférences, ateliers...).