L 'égalité devant la justice, au cœur de la 5ème Journée du droit dans les collèges

Sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et, en partenariat avec Educadroit, InitiaDROIT et le Défenseur des droits, la Journée du droit dans les collèges a pour objectif de sensibiliser le plus tôt possible les citoyens de demain à leurs droits et devoirs. La connaissance précoce des droits constitue un des facteurs d’amélioration de l’accès au droit.

Les avocats bénévoles interviendront pendant deux heures dans les classes de 5e et de 4e pour un échange pédagogique sur des questions liées à la présomption d’innocence, au principe d’égalité devant la loi, à la discrimination, aux préjugés ou encore aux symboles de la justice.

Les avocats et les collèges sont invités à s’inscrire sur la plateforme dédiée « journeedudroit.fr » pour participer.