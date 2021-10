L'efficacité prouvée des juridictions administratives

Avant d'être révélé à la presse, le rapport public 2018 a été présenté officiellement au Premier ministre.

Le bilan est bon, même s'il s'agit d'un « équilibre fragile encore à améliorer », commente Jean-Marc Sauvé. Le rapport fait apparaître une augmentation généralisée des traitements de dossiers et une baisse des délais de jugements.

Les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État ont jugé 242 882 requêtes en 2017, soit une hausse de 4,7 % par rapport à 2016.

Quatre caps symboliques ont été franchis : les juridictions ont jugé plus de 200 000 affaires, le Conseil d'Etat plus de 10 000, 400 référés et 258 QPC ont été traités. Des records en tout point !

Le délai prévisible moyen de jugement a baissé de 23 jours dans les tribunaux administratifs, d'un mois au Conseil d'État, et il est resté stable en appel. Pour la première fois depuis 2013, toutes les juridictions administratives ont jugé plus d'affaires qu'elles n'en ont enregistrées (+5,1 % pour les tribunaux administratifs, +2,2 % pour les cours administratives d'appel, +5,5 % pour le Conseil d'État).

Ravi de présenter de telles statistiques, Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a souligné que « 2017 a été une année de bon équilibre pour la juridiction administrative dans son ensemble, avec des sorties supérieures malgré des entrées de dossiers en hausse » (+ 1,9 % pour les tribunaux administratifs, + 2,5 % pour le Conseil d'État).

Trois questions à Jean-Marc Sauvé

Estimez-vous, qu'aujourd'hui en France, nos libertés publiques soient garanties ?

Jean-Marc Sauvé : Face aux menaces pour l'ordre public auxquelles nous avons été confrontés ces dernières années, en particulier depuis novembre 2015 et l'instauration de l'état d'urgence, il y a d'abord eu un développement exceptionnel de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux. Et ce, au travers de la QPC, signe extrêmement profond et significatif de contrôle de garantie des droits.

Par ailleurs, on note un approfondissement du contrôle du juge administratif, moins d'un mois après l'instauration de l'état d'urgence, avec l'entier contrôle de proportionnalité à l'égard de toutes les mesures restrictives de liberté, les assignations à résidence, les interdictions de circuler, les fermetures de lieux de culte et les perquisitions administratives. Des arrêts de section et d'assemblé ont été rapidement rendus, manifestant une progression du contrôle juridictionnel à mesure que les autorités publiques se trouvaient dans la situation de devoir prendre des mesures portant atteinte aux libertés fondamentales.

Ensuite, je souligne la montée en puissance des procédures d'urgence comme les référés dont la durée s'amoindrit, signe d'une garantie effective de l'application de la loi et de respect des droits.

Enfin, la tendance lourde de prise en compte du droit européen, depuis l'arrêt Nicolo de 1989, a étendu l'office du juge administratif, par exemple avec le contrôle des mesures d'ordre intérieur dès 1995, et se traduit par des avancées dans la protection des droits fondamentaux.

Face à l'augmentation exponentielle de l'activité contentieuse comptez-vous augmenter le nombre de places au concours de magistrat administratif ?

J.-M. S. : Pour augmenter les places au concours, il faudrait avoir des emplois supplémentaires, et les emplois additionnels que nous avons obtenus ces toutes dernières années ont été fléchés vers le contentieux de l'asile. Donc, depuis une période tout à fait récente, nous n'avons plus de création d'emplois pour les cours et les tribunaux.

Avec l'essor du numérique et davantage de travail individuel (ordonnances rendues par juge unique) la formation des magistrats sera-t-elle modifiée ?

J.-M. S. : Nous ne cessons pas d'adapter notre formation et de mettre les élèves magistrats et les magistrats en activité en mesure de mieux exercer leur fonction.

à partir d'un tronc commun, nous personnalisons beaucoup la formation pour tirer conséquence des acquis des lauréats des différentes procédures de recrutement.

Cette année, nous avons 70 magistrats en formation. Une trentaine a été recrutée par les concours externe et interne, avec des profils assez différents : des diplômés de l'université et des agents publics ayant une expérience en droit administratif.

Il y a d'autres filières de recrutement : l'Ecole nationale de l'administration bien sûr, des détachements de corps homologues ou magistrats judiciaires, le tour extérieur - les fonctionnaires de catégorie A qui veulent entrer dans le corps des énarques -, et ce qu'on appelait autrefois la loi 70-2 – la possibilité d'intégrer un petit nombre de militaires qualifiés. Il y a donc une grande variété de profils chez les magistrats administratifs auxquels nous adaptons la formation en fonction de leurs parcours antérieurs.

Propos recueillis par Anne Moreaux