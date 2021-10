L'EFB et LexisNexis, partenaires de l'innovation

à travers cet accord LexisNexis permet aux élèves avocats de découvrir l'ensemble des solutions que l'entreprise propose aux avocats. Les élèves accèdent ainsi à la solution intelligente de recherche Lexis 360, intégrant JurisData Analytics, le service d'analyse quantitative et statistique de la jurisprudence. Pour valider leur maîtrise de Lexis 360, ils pourront suivre le parcours de certification en ligne. Ils auront également l'occasion de prendre en main Lexis Poly, le logiciel de gestion d'activité et de rédaction d'acte, dans le cadre d'un cas pratique.

Le partenariat s'adresse également aux avocats, à travers la conception conjointe avec l'EFB d'un programme ambitieux de formation continue, visant à approfondir leurs compétences juridiques mais aussi entrepreneuriales et développer leur soft skills.

Enfin, LexisNexis et l'EFB poursuivront une réflexion prospective sur l'évolution du métier et les outils de demain ; ainsi l'EFB pourra intervenir dans le cadre du Lab LexisNexis pour présenter les actions réalisées par le Lab EFB, et LexisNexis pourra présenter aux futurs avocats et tester avec eux, les solutions innovantes développées dans le cadre de son programme de R&D Lexis Intelligence.

Comme le précise Sophie Coin-Deleau, directrice du marché avocat LexisNexis,

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer cette année avec l'EFB, et d'accompagner la formation des avocats, en exercice comme en devenir. C'est une formidable opportunité d'échange pour mieux appréhender les besoins des avocats et construire en co-création les solutions de demain. »

Pour Pierre Berlioz le directeur de l'EFB, « Dans le contexte de transition numérique, les formations initiale et continue des avocats constituent un enjeu majeur, placé au cœur de notre action à l'EFB. Ce partenariat nous permet d'accélérer en familiarisant nos élèves avec les outils conçus pour répondre aux nouveaux usages des avocats, et en proposant un programme de formation continue complet animé par les meilleurs experts ».