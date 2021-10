L'édition 2020 du Salon du VTC se veut 100 % digitale

Créé en 2017 par Joël Broulou, dirigeant du Cabinet Conseil CC10, le Salon du VTC fédère les acteurs de l'« Ecosystème VTC ». Cette année, l'événement organisé à la rentrée propose une édition 100 % online, accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, s'affranchissant ainsi de toutes les limites géographiques.

Une occasion donnée à tous les chauffeurs de VTC, actuels ou futurs et partout en France, d'obtenir des réponses concrètes à leurs questions, sans avoir à se déplacer.

« Le manque de temps et la distance ne doivent plus être des obstacles. Les chauffeurs VTC, qui ont subi les conséquences de la pandémie et du confinement, doivent obtenir toutes les réponses à toutes leurs questions », indique Joël Broulou.

Exposants et conférences entièrement virtuels

Cette 1ère édition du Salon du VTC Online regroupera 50 exposants (location de véhicules, assurance, banque, formation, finance, édition d'applications informatiques...), qui répondront aux questions des visiteurs, chauffeurs VTC en activité et futurs chauffeurs, répartis dans six halls virtuels (Formation, Création d'entreprise, Finance, Constructeurs automobiles, Développement Business et Cargo 6). L'objectif étant de dépasser le cap des 1 000 visiteurs uniques.

Par ailleurs, 16 conférences seront organisées pour aborder à la fois les problématiques majeures du secteur mais aussi proposer aux chauffeurs des conseils pour créer, mieux gérer et développer leur activité VTC.

Le 3 septembre, à 15h, lors d'une cérémonie, les meilleures sociétés VTC 2020 seront récompensées.

Les inscriptions se font à l'adresse : https://bit.ly/2O1LIP3