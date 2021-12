L’EDHEC Augmented Law Institute lance le premier parcours certifiant pour former les professionnels du droit et de la tech à l’éthique numérique.

Le début de la formation est prévu au printemps 2022. Les candidatures sont ouvertes.

“Digital Ethics Officer*”, un positionnement carrière porteur

Préoccupation récente dans le numérique, l’éthique prend de l’ampleur dans la sphère médiatique, la société et les organisations. La Commission européenne a dévoilé en avril 2021 sa proposition de Règlement en faveur d’une Intelligence Artificielle d’excellence et de confiance, qui prévoit que les technologies présentant des risques soient identifiées et se conforment à des obligations strictes avant d’être mises sur le marché. « Demain, seules des personnes formées seront donc en mesure de mettre en œuvre la réglementation et de promouvoir un digital qui soit éthique et compatible avec nos sociétés démocratiques. » explique Christophe Roquilly, Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la création duParcours certifiant « Digital Ethics Officer – Management des enjeux juridiques et éthiques de l’IA et des données ».

Un parcours certifiant unique sur le marché

Contrairement aux certifications DPO (Data Protection Officer), qui relèvent principalement de la technique juridique, cette formation offre l’opportunité d’appréhender tout projet IA ou data en intégrant une approche éthique respectueuse des droits fondamentaux.

Par leur partenariat avec l’EDHEC, l’AFJE, Seraphin Legal, GOVERN&LAW et IDFRights soutiennent le caractère innovant et pionnier de ce parcours. Chaque partenaire est impliqué dans le comité académique du programme dirigé par Björn Fasterling, professeur de droit à l’EDHEC Business School et chercheur de l’EDHEC Augmented Law Institute, spécialiste de l’éthique et des droits fondamentaux appliqués aux organisations.

« Le rôle du comité académique est de s'assurer que les apprenants obtiennent une certification de l’EDHEC Business School, après avoir suivi un programme qui aborde les défis éthiques et les obligations réglementaires les plus saillants en matière de droits fondamentaux, tout en restant connecté aux réalités des organisations. » explique le professeur Fasterling.

70% de pratique, 30% théorique

La formation appréhende le cadre général des droits fondamentaux appliqués au numérique, à la donnée et à l’IA (vie privée, traitement arbitraire, discrimination algorithmique). Pour apporter des réponses concrètes aux professionnels, elle traite spécifiquement de la gouvernance des droits fondamentaux, du contexte existant et de l’évolution prévisible de la réglementation, ainsi que de la mise en œuvre de projets dans le respect du cadre éthique.

Objectif : 30 professionnels sélectionnés sur dossier, un démarrage de formation au printemps 2022

L’ambition est de certifier 30 professionnels du droit, DPO, consultants et experts du digital et de l’IA sur des compétences d’éthique numérique à l’été 2022 :

Juristes et avocats , qu’ils exercent en droit du numérique et des données ou non (droit des contrats, droit des affaires…)

, qu’ils exercent en droit du numérique et des données ou non (droit des contrats, droit des affaires…) Professionnels de la Tech : innovateurs, consultants

: innovateurs, consultants Autres professionnels, rencontrant des problématiques en lien avec les données, la compliance... : DPO, compliance officers, responsables business ou transformation, régulateurs…

Professionnels du secteur public en charge de projets digitaux

Le nombre de places est limité pour garantir la qualité des enseignements.

Une promesse claire pour chaque profil

Pour les professionnels du droit, il s’agit de développer une connaissance de l’usage de la technologie, de l’IA et des données pour être en capacité de formuler des niveaux de risque, d’évaluer la compliance numérique par rapport aux nouveaux standards juridico-éthico-numériques, d’adapter les stratégies aux valeurs de l’entreprise, et de mettre en place une véritable gouvernance des données.

Les professionnels de la tech ont la possibilité d’acquérir un cadre, des outils et une méthode pour accompagner un déploiement éthique du numérique, dans le respect des droits fondamentaux. De nouvelles compétences en vue de créer ou d’adapter les paramètres d’utilisation des technologies déployées.

Un programme compatible avec l’activité professionnelle

Dispensé sur une période de 4 mois, le programme se compose de 16 cours de 1h30 en visio-conférence en direct et accessibles en replay. L’ensemble des sessions est proposé à l’heure du déjeuner pour une meilleure compatibilité avec l’exercice d’une activité professionnelle.

Ces cours à distance sont complétés par 3 masterclass/conférences sur site à Paris (également accessibles en streaming), en présence de guest speakers d’exception issus de la sphère professionnelle et académique.

Pour assurer la réussite de leur projet professionnel, les participants ont la possibilité de bénéficier d’un accompagnement carrière par le Career Centre de l’EDHEC Business School et le cabinet Atorus Executive.

En savoir plus et postuler