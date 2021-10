L'économie sociale et solidaire pour créer plus d'emplois

Le but de ces rencontres est de promouvoir l’action des entreprises sociales et solidaires auprès des directeurs des achats ou des marchés publics mais aussi auprès des grandes entreprises et des collectivités franciliennes.

Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France - Paris, rappelle l’importance de ce secteur d’avenir pour la région. En Île-de-France, l’ESS représente 33 400 établissements et 393 000 emplois, soit 7 % des effectifs salariés. Les structures de cette économie se positionnent principalement sur l’action sociale (39 % l’enseignement (16 %), les activités financières et d’assurance (11 %) et la santé humaine (10 %). En croissance depuis 15 ans, l’emploi dans ce secteur a mieux résisté à la crise que dans le secteur traditionnel. Son développement fait partie des priorités de la stratégie régionale de l’emploi francilienne.

Ce mois d’actions s’inscrit dans le cadre plus large de la COP 21 visant à sensibiliser les Franciliens à faire évoluer les comportements responsables.

Après une rencontre de l’ensemble des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE), qui favorise l’insertion professionnelle, le programme se poursuivra par plusieurs échanges.

>Visite de l’entreprise d’insertion Recyc’matelas, seule entreprise européenne à recycler les matelas et sommiers, suivie d’une rencontre avec les acteurs locaux de l’ESS.

• Vendredi 13 novembre. 399, route de la Noue. Limay.

> Séminaire avec les acteurs parisiens de l’Insertion par l’activité économique.

• Mardi 17 novembre 2015, de 9 à 13 h. Docks de Paris Business Center BAT 137

> Petit-déjeuner d’échange du Pôle économie solidaire Sud-Essonne, groupe économique solidaire composé de plusieurs structures spécialisées dans l’insertion.

• Vendredi 27 novembre. 10 Chemin du Larris. Étampes

Enfin, ce mois dédié à l’ESS se terminera par une conférence intitulée « Responsabilité sociale des entreprises et économie sociale et solidaire : quelles alliances positives ? » Rencontre autour des bonnes pratiques franciliennes en matière de partenariat entre ESS et secteur classique, de la responsabilité sociale des entreprises et des perspectives de coopération ouvertes par les Chantiers du Grand-Paris.

• Lundi 30 novembre 2015, à 14 h, à la Préfecture de Paris et d’Île-de-France.

Inscription sur www.idf.direccte.gouv.fr