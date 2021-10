L'économie a un besoin urgent de compétences robotiques pour faire face à la crise

« Les gouvernements et les entreprises du monde entier devraient s'attacher à fournir les compétences nécessaires à l'utilisation des robots et des systèmes d'automatisation intelligents », estime Milton Guerry, président de la Fédération internationale de robotique (IFR). C'est nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel de ces technologies.

« La reprise économique de l'après-corona va accélérer la demande de robotique. Il est nécessaire de mettre en place des stratégies politiques et dans le secteur privé pour préparer le passage vers une économie plus automatisée pour les travailleurs. »

« Actuellement, très peu de pays prennent l'initiative d'adapter leurs systèmes éducatifs à l'ère de l'automatisation », explique Saadia Zahidi, responsable des initiatives en matière d'éducation, de genre et d'emploi au Forum économique mondial.

« Les pays dont la politique en la matière a porté ses fruits ont longtemps mis l'accent sur le développement du capital humain. Certains pays d'Europe du Nord ainsi que Singapour mènent probablement certaines des expériences les plus utiles sur le monde du travail de demain. »

Selon l'indice de préparation à l'automatisation publié par The Economist Intelligence Unit (EIU), seuls quatre pays ont une politique de formation mature qui répond déjà aux défis posés par une économie automatisée.

La Corée du Sud est en tête de ce classement, suivie de l'Estonie, de Singapour et de l'Allemagne. Des pays tels que le Japon, les États-Unis et la France sont classés comme développés. La Chine, quant à elle, est toujours considérée comme une économie émergente.

Selon l'EIU, les points suivants doivent désormais figurer à l'ordre du jour des gouvernements : des dialogues multipartites, plus de formation et un échange d'expériences au niveau international.

Comme stratégie à court terme au niveau de l'entreprise, un changement de politique de recrutement constitue une option :

« Le potentiel doit être déterminant lors du recrutement. Si vous ne trouvez pas de personne expérimentée, il vous suffira d'engager quelqu'un qui soit capable d'apprendre le travail. »

Les fabricants de robots soutiennent déjà la formation en robotique par des formations axées sur la pratique. « Toutefois, la reconversion professionnelle du personnel existant n'est qu'une mesure à court terme. Nous devons commencer beaucoup plus tôt ; les programmes scolaires et de formation doivent être adaptés à la demande de l'industrie en matière de main-d'œuvre pour l'avenir. Il s'agit de compétences liées à la technique et au numérique d'une part, mais les compétences cognitives telles que la capacité à résoudre des problèmes et la pensée critique sont tout aussi importantes », estime le Dr Susanne Bieller, secrétaire générale de l'IFR.

« Les économies sont appelées à adopter l'automatisation et à développer les compétences nécessaires pour y parvenir. Ainsi seulement, il sera possible de tirer profit des avantages de la technologie et de ne pas se faire distancer par la concurrence internationale ».

C'est pourquoi l'IFR organise une table ronde exécutive à Munich le 9 décembre prochain sur le thème "Next Generation Workforce - Upskilling for Robotics" lors du principal salon mondial de l'automatisation et de la robotique intelligente intitulé "Automatica".

