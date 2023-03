L’École supérieure de la banque organise un job dating le 11 mars à La Défense

Pas moins de 640 postes sont à pourvoir, pendant cette journée d'entretien d’embauche. Tous ces postes sont en alternance et concernent les rentrées de mars à octobre 2023 Le rendez-vous est donné sur le Campus La Défense - Tour Atlantique - 1 place de la pyramide - 14e étage - La Défense de 10h à 17h, avec leur CV imprimé en plusieurs exemplaires. Sont concernés les candidats, futurs alternants, ayant un niveau bac à bac+2 et visant les BTS, Bachelors et licences professionnelles.

La délégation Ile-de-France de L’École supérieure de la banque propose des formations en alternance que les jeunes peuvent suivre à Argenteuil, Cergy, Créteil, Évry, La Défense, Nanterre, Paris et Villetaneuse.

« A l’ESBanque, nous sommes convaincus que l’alternance est une filière d’excellence, particulièrement pour le secteur Banque Assurance. C’est une vision que nous partageons avec les établissements dont nous sommes partenaires dans la région Ile-de-France. Chaque année, ils nous font confiance en recrutant des alternants au sein des formations de niveau bac +2 à bac +5 de l’ESBanque. Un intérêt de nouveau confirmé en 2023 avec un nombre de postes à pourvoir significatif : plus de 640 postes sont à pourvoir, toutes formations confondues. L’École supérieure de la banque poursuit sa mission première, être un acteur majeur de la formation de celles et ceux qui font et feront la Banque d’aujourd’hui et de demain », explique Nathalie Picard, déléguée régionale.

Participer au job dating

Pour candidater aux formations de l’ESBanque, il suffit de se rendre sur le site de l’école dans la rubrique candidat-alternance et de cliquer sur « Candidater ». Le candidat aura, grâce à cette candidature, accès à de nombreuses offres en alternance, et, une fois son dossier éligible, verra sa candidature transférée aux entreprises qui recrutent. Il pourra de plus demander une session de coaching gratuite pour préparer son CV, sa lettre de motivation et ses futurs entretiens de recrutement. De quoi maximiser ses chances de réussite ! Une démarche à réaliser avant ou après les job dating organisés par l’école.