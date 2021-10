L'École des Ponts ParisTech signe un partenariat avec l'université américaine Georgia Tech

L'École des Ponts ParisTech et Georgia Institute of Technology viennent de signer un accord de partenariat. Ce rapprochement a pour objectif de favoriser la mobilité des chercheurs, des doctorants ainsi que des élèves dans le cadre de stages et de séjours pédagogiques.