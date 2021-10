L'École des Ponts ParisTech certifiée ISO 9001

Cette certification traduit ainsi son engagement pour l'excellence de ses formations et de sa recherche au service de ses étudiants et de ses entreprises et organisations partenaires. Elle couvre l'ensemble de ses activités : conception et réalisation de programmes de formation d'ingénieurs, de masters, de mastères spécialisés, pilotage et gestion des activités de recherche, activités de diffusion des connaissances et activités de support. Coordonnée par la direction générale et la direction de la qualité de l'École, cette certification reconnait aussi la mobilisation et le travail accompli par l'ensemble des équipes.