L'Eco-quartier du Fort Numérique d'Issy-les-Moulineaux

Sur les 1 538 logements qui composent cet éco-quartier, 329 logements sont gérés par deux filiales du groupe SNI (163 logements locatifs sociaux gérés par Efidis : résidences « Le Belvédère » et « La Villa » ; 166 logements locatifs intermédiaires gérés par la SNI Ile-de-France : résidences « La Villa » et « Le Bastion » (livré au 1er trimestre 2014). Ce programme s’inscrit dans une démarche environnementale active. La conception des résidences a été confiée à Architecture Studio pour « Le Belvédère » et « La Villa » et à Guérin & Pedroza pour la résidence « Le Bastion ». Le Conseil général a financé la création des logements sociaux à hauteur de 2,1 millions d’euros.